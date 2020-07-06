***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.005,99 % 0,01546774Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00027438Bağımsız Denetim Ücreti808,48 % 0,00208215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.664,49 % 0,0042867Fon Yönetim Ücreti14.133,82 % 0,03640005Hisse Senedi Komisyonu14,16 % 0,00003647Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.058,78 % 0,0156037Vadeli Ters Repo Komisyonu2.693,55 % 0,00693693Borsa Para Piyasası Komisyonu360,32 % 0,00092796Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00194905Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.233,65 % 0,01090328TOPLAM GİDERLER36.836,58 % 0,09486843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.829.125,0684 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854691BIST