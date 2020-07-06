***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.288,82 % 0,01428402Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri303,65 % 0,00035295Bağımsız Denetim Ücreti862,27 % 0,00100227Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.794,84 % 0,00673569Fon Yönetim Ücreti782.890,36 % 0,90999993Hisse Senedi Komisyonu57.217,56 % 0,06650737Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar815,6 % 0,00094802Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.882,9 % 0,00451333TOPLAM GİDERLER864.056 % 1,00434357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.031.914,4945 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854692BIST