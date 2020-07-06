***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.588,05 % 0,01078569Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00025046Bağımsız Denetim Ücreti837,82 % 0,00196957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.099,38 % 0,00258445Fon Yönetim Ücreti212.904,29 % 0,50049995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu305,22 % 0,00071752Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,45 % 0,00002222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar142.060,2 % 0,33395815Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.588,95 % 0,0107878TOPLAM GİDERLER366.499,9 % 0,86157579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.538.323,9477 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854693BIST