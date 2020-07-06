***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.219,79 % 0,00959424Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003382Bağımsız Denetim Ücreti1.545,24 % 0,00049059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.193,63 % 0,01244327Fon Yönetim Ücreti2.356.101,8 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu1.577,8 % 0,00050092Tahvil Bono Komisyonu12.931,23 % 0,00410543Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.848,8 % 0,00090444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00024027Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.429,28 % 0,00331111TOPLAM GİDERLER2.455.710,91 % 0,7796441DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ314.978.449,3277 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854694BIST