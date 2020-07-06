***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri107.440,07 % 0,01085067Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001076Bağımsız Denetim Ücreti4.024,47 % 0,00040644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri165.810,83 % 0,0167457Fon Yönetim Ücreti7.208.435,84 % 0,728Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu37.592,76 % 0,0037966Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.921,18 % 0,00120395Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00007643Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.879,75 % 0,00119977TOPLAM GİDERLER7.547.968,24 % 0,76229032DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ990.169.755,3896 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854695BIST