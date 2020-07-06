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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 08:19
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
89.276 % 0,01049553
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001253
Bağımsız Denetim Ücreti
3.113,3 % 0,00036601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.441,06 % 0,01180812
Fon Yönetim Ücreti
8.746.821,09 % 1,0283
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22.076,35 % 0,00259536
Gecelik Ters Repo Komisyonu
130.831,74 % 0,01538093
Vadeli Ters Repo Komisyonu
48.588,64 % 0,00571221
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.684,28 % 0,00031557
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00008897
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.051,43 % 0,00165192
TOPLAM GİDERLER
9.158.747,23 % 1,07672716
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
850.609.849,2412 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854696


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5442 8,5871 % 0,08  
Frank 7,2450 7,2887 % 0,29  
Riyal 1,8232 1,8323 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 -1,38  
Altın Gr. 391 391 -0,98  
Cumhuriyet 2.537 2.557 2,90  
Tam 2.612 2.624 3,00  
Yarım 1.269 1.283 1,40  
Çeyrek 634 643 0,70  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,02  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 -0,00  
B. Petrol 43,08 43,08 0,28  
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