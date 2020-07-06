***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 08:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
89.276 % 0,01049553
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001253
Bağımsız Denetim Ücreti
3.113,3 % 0,00036601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.441,06 % 0,01180812
Fon Yönetim Ücreti
8.746.821,09 % 1,0283
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22.076,35 % 0,00259536
Gecelik Ters Repo Komisyonu
130.831,74 % 0,01538093
Vadeli Ters Repo Komisyonu
48.588,64 % 0,00571221
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.684,28 % 0,00031557
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00008897
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.051,43 % 0,00165192
TOPLAM GİDERLER
9.158.747,23 % 1,07672716
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
850.609.849,2412 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854696
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8546
18:007,7513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7519
En Düşük
7,7068
18:00391,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,10
|Açılış
|: 391,03
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5442
|8,5871
|% 0,08
|
|Frank
|7,2450
|7,2887
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,38
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.557
|2,90
|
|Tam
|2.612
|2.624
|3,00
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
|
Seans Raporu
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