***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri89.276 % 0,01049553Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001253Bağımsız Denetim Ücreti3.113,3 % 0,00036601Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.441,06 % 0,01180812Fon Yönetim Ücreti8.746.821,09 % 1,0283Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22.076,35 % 0,00259536Gecelik Ters Repo Komisyonu130.831,74 % 0,01538093Vadeli Ters Repo Komisyonu48.588,64 % 0,00571221Borsa Para Piyasası Komisyonu2.684,28 % 0,00031557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00008897Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.051,43 % 0,00165192TOPLAM GİDERLER9.158.747,23 % 1,07672716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ850.609.849,2412 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854696BIST