***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri269.397,22 % 0,0102193Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000404Bağımsız Denetim Ücreti7.900,61 % 0,0002997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri149.775,13 % 0,00568156Fon Yönetim Ücreti14.393.435,46 % 0,546Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.912,42 % 0,00048982Gecelik Ters Repo Komisyonu1.653.493,84 % 0,06272357Vadeli Ters Repo Komisyonu540.024,5 % 0,02048527Borsa Para Piyasası Komisyonu81.607,06 % 0,00309568Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00002871Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.959,51 % 0,00049161TOPLAM GİDERLER17.122.369,09 % 0,64951926DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.636.160.343,722 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854697BIST