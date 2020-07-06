***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50.173,76 % 0,01802926Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.366,33 % 0,00264699Fon Yönetim Ücreti217.285,52 % 0,07807861Hisse Senedi Komisyonu2.176,53 % 0,00078211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.625,99 % 0,00058428Vadeli Ters Repo Komisyonu765 % 0,00027489Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar694,4 % 0,00024952Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.851,68 % 0,00138405TOPLAM GİDERLER283.939,21 % 0,10202971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.290.712,8976 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854699BIST