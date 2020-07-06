***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.025,14 % 0,01305813Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.971,21 % 0,00243474Fon Yönetim Ücreti191.488,18 % 0,07807859Hisse Senedi Komisyonu1.559,37 % 0,00063583Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu271,96 % 0,00011089Vadeli Ters Repo Komisyonu130,62 % 0,00005326Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar694,4 % 0,00028314Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.517,35 % 0,00143419TOPLAM GİDERLER235.658,23 % 0,09608876DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.250.563,8933 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854700BIST