***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.222,54 % 0,00634784Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.755,25 % 0,00268973Fon Yönetim Ücreti138.037,56 % 0,07807861Hisse Senedi Komisyonu2.526,81 % 0,00142925Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu620,74 % 0,00035111Vadeli Ters Repo Komisyonu324,05 % 0,00018329Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar694,4 % 0,00039278Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.334,1 % 0,00188588TOPLAM GİDERLER161.515,45 % 0,09135848DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.793.054,8589 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854701BIST