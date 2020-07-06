***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri162.008,11 % 0,00755515Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.037,49 % 0,00545797Fon Yönetim Ücreti1.281.702,22 % 0,05977141Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu173.417,28 % 0,00808721Vadeli Ters Repo Komisyonu54.735,47 % 0,00255256Borsa Para Piyasası Komisyonu44.516,05 % 0,00207598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,00001524Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler145.816,22 % 0,00680005TOPLAM GİDERLER1.979.559,74 % 0,09231557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.144.339.941,4562 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854702BIST