***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri55.190,01 % 0,00981484Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001895Bağımsız Denetim Ücreti2.198,87 % 0,00039104Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.004,58 % 0,01885156Fon Yönetim Ücreti4.093.630,93 % 0,72800001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.810,91 % 0,00459014Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378 % 0,00006722Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00013459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.705,19 % 0,00208162TOPLAM GİDERLER4.295.781,83 % 0,76394996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.311.936,3048 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854703BIST