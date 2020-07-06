***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri441.964,56 % 0,01000317Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000241Bağımsız Denetim Ücreti15.589,32 % 0,00035284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.248,38 % 0,00521131Fon Yönetim Ücreti24.123.623,29 % 0,546Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu34.843,92 % 0,00078864Gecelik Ters Repo Komisyonu2.729.060,22 % 0,06176795Vadeli Ters Repo Komisyonu892.919,09 % 0,02020981Borsa Para Piyasası Komisyonu186.281,85 % 0,00421619Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00001713Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.852,94 % 0,00029091TOPLAM GİDERLER28.668.246,91 % 0,64886036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.418.246.032,2118 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854704BIST