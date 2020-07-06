***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri45.559,42 % 0,00805037Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.047,02 % 0,00336562Fon Yönetim Ücreti361.870,08 % 0,06394262Hisse Senedi Komisyonu1.420,39 % 0,00025098Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31.458,49 % 0,00555873Vadeli Ters Repo Komisyonu28.265,88 % 0,00499459Borsa Para Piyasası Komisyonu1.306,51 % 0,00023086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar547,5 % 0,00009674Türev Araçlar Komisyonu2.889,13 % 0,00051051Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.701,62 % 0,00100748TOPLAM GİDERLER498.066,04 % 0,08800851DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.929.422,7703 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854705BIST