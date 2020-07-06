***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri203,27 % 0,01328081Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79,71 % 0,00520792Fon Yönetim Ücreti3.404,46 % 0,22243318Hisse Senedi Komisyonu186,41 % 0,01217925Tahvil Bono Komisyonu19,57 % 0,00127862Gecelik Ters Repo Komisyonu566,85 % 0,03703561Vadeli Ters Repo Komisyonu233,92 % 0,01528335Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00768349Türev Araçlar Komisyonu77,95 % 0,00509293Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.945,03 % 0,25775177TOPLAM GİDERLER8.834,77 % 0,57722693DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.530.554,0184 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854707BIST