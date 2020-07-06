***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.445,85 % 0,00566114Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri307,48 % 0,00071169Fon Yönetim Ücreti96.101,72 % 0,22243597Hisse Senedi Komisyonu487,2 % 0,00112767Tahvil Bono Komisyonu450,24 % 0,00104212Gecelik Ters Repo Komisyonu4.733 % 0,01095495Vadeli Ters Repo Komisyonu2.028,38 % 0,00469487Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar42.507,6 % 0,09838762Türev Araçlar Komisyonu16.640,1 % 0,03851499Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.945,03 % 0,00913112TOPLAM GİDERLER169.646,6 % 0,39266213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.204.217,715 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854708BIST