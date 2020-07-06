***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri72.567,05 % 0,01003924Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001474Bağımsız Denetim Ücreti2.960,08 % 0,00040951Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.060,09 % 0,01204427Fon Yönetim Ücreti6.091.032,19 % 0,84266Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.072,78 % 0,00180855Gecelik Ters Repo Komisyonu123.022,62 % 0,01701949Vadeli Ters Repo Komisyonu45.839,66 % 0,00634166Borsa Para Piyasası Komisyonu25,76 % 0,00000356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0001047Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.444,74 % 0,00213669TOPLAM GİDERLER6.451.888,31 % 0,89258241DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ722.833.908,8311 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854698BIST