***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2020 08:19AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.010,63 % 0,01088503Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000414Bağımsız Denetim Ücreti1.341,49 % 0,00052131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.030,74 % 0,02838Fon Yönetim Ücreti1.287.945,33 % 0,50050002Hisse Senedi Komisyonu1.161,52 % 0,00045137Tahvil Bono Komisyonu9.191,7 % 0,00357193Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0002941Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.624,69 % 0,03210824TOPLAM GİDERLER1.484.169,44 % 0,57675339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ257.331.723,8577 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856676BIST