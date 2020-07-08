***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









(TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.219,79 % 0,00959424Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003382Bağımsız Denetim Ücreti1.545,24 % 0,00049059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.193,63 % 0,01244327Fon Yönetim Ücreti2.356.101,8 % 0,74802Hisse Senedi Komisyonu1.577,8 % 0,00050092Tahvil Bono Komisyonu12.931,23 % 0,00410543Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00024027Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.278,08 % 0,00331111TOPLAM GİDERLER2.455.710,91 % 0,78054855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ314.978.449,3277 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856678BIST