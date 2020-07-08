***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 12:34
(TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
30.219,79 % 0,00959424
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00003382
Bağımsız Denetim Ücreti
1.545,24 % 0,00049059
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.193,63 % 0,01244327
Fon Yönetim Ücreti
2.356.101,8 % 0,74802
Hisse Senedi Komisyonu
1.577,8 % 0,00050092
Tahvil Bono Komisyonu
12.931,23 % 0,00410543
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00024027
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.278,08 % 0,00331111
TOPLAM GİDERLER
2.455.710,91 % 0,78054855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
314.978.449,3277 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856678
BIST
12:23119.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 157,70
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:236,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:237,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:23397,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,06
|Açılış
|: 397,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.108.130
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.775.658
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.542.049
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.256.971
|% 9,83
|
|KENT
|832,40
|31.629.113
|% 9,82
|
|SNPAM
|9,63
|4.964.340
|% -9,92
|
|SONME
|8,45
|11.316.071
|% -8,65
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,92
|64.103.353
|% -6,24
|
|EKGYO
|2,26
|1.139.540.615
|% 0,89
|
|SISE
|6,49
|1.025.092.988
|% 0,00
|
|PETKM
|4,36
|670.655.101
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|662.131.278
|% 3,79
|
|GARAN
|8,21
|586.663.965
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,26
|1.139.540.615
|% 0,89
|
|SISE
|6,49
|1.025.092.988
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,90
|298.012.973
|% 1,06
|
|PETKM
|4,36
|670.655.101
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|662.131.278
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5642
|8,6072
|% -0,17
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|