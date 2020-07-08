***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 12:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2020 08:19
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
107.440,07 % 0,01085067
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001076
Bağımsız Denetim Ücreti
4.024,47 % 0,00040644
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
165.810,83 % 0,0167457
Fon Yönetim Ücreti
7.208.435,84 % 0,728
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
37.592,76 % 0,0037966
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00007643
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.800,93 % 0,00119977
TOPLAM GİDERLER
7.547.968,24 % 0,76349428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
990.169.755,3896 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856679
BIST
12:24119.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 195,79
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:246,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:247,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:24397,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,06
|Açılış
|: 397,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.112.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.775.658
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.546.973
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.301.127
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|SNPAM
|9,63
|4.990.100
|% -9,92
|
|SONME
|8,42
|11.494.018
|% -8,97
|
|DOBUR
|16,16
|773.660
|% -7,07
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,91
|64.278.118
|% -6,31
|
|EKGYO
|2,26
|1.180.105.901
|% 0,89
|
|SISE
|6,52
|1.033.716.408
|% 0,46
|
|PETKM
|4,36
|673.712.421
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,39
|664.585.173
|% 4,03
|
|GARAN
|8,22
|588.407.381
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.180.105.901
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,91
|312.351.580
|% 1,60
|
|SISE
|6,52
|1.033.716.408
|% 0,46
|
|PETKM
|4,36
|673.712.421
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,39
|664.585.173
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5652
|8,6082
|% -0,15
|
|Frank
|7,2575
|7,3012
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,92
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,10
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,40
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,60
|
|Çeyrek
|643
|652
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,03
|