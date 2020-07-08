***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2020 08:19AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri107.440,07 % 0,01085067Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001076Bağımsız Denetim Ücreti4.024,47 % 0,00040644Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri165.810,83 % 0,0167457Fon Yönetim Ücreti7.208.435,84 % 0,728Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu37.592,76 % 0,0037966Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00007643Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.800,93 % 0,00119977TOPLAM GİDERLER7.547.968,24 % 0,76349428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ990.169.755,3896 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856679BIST