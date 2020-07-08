***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 12:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2020 08:19
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
55.190,01 % 0,00981484
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001895
Bağımsız Denetim Ücreti
2.198,87 % 0,00039104
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.004,58 % 0,01885156
Fon Yönetim Ücreti
4.093.630,93 % 0,72800001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25.810,91 % 0,00459014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00013459
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.083,19 % 0,00208162
TOPLAM GİDERLER
4.295.781,83 % 0,76401719
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
562.311.936,3048 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856680
BIST
12:24119.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 201,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:246,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:247,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:24397,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 397,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.112.937
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.775.658
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.549.426
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.307.436
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|SNPAM
|9,63
|4.998.468
|% -9,92
|
|SONME
|8,52
|11.825.962
|% -7,89
|
|DOBUR
|16,16
|779.088
|% -7,07
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,27
|1.181.052.270
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|1.042.508.364
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|674.251.366
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|669.082.203
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|601.901.807
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,27
|1.181.052.270
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,91
|317.425.664
|% 1,60
|
|SISE
|6,54
|1.042.508.364
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|674.251.366
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|669.082.203
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5670
|8,6100
|% -0,13
|
|Frank
|7,2604
|7,3041
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|