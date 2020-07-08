***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/07/2020 08:19AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri55.190,01 % 0,00981484Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001895Bağımsız Denetim Ücreti2.198,87 % 0,00039104Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.004,58 % 0,01885156Fon Yönetim Ücreti4.093.630,93 % 0,72800001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.810,91 % 0,00459014Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00013459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.083,19 % 0,00208162TOPLAM GİDERLER4.295.781,83 % 0,76401719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ562.311.936,3048 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856680BIST