***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri794.476,49 % 0,01476307Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000198Bağımsız Denetim Ücreti18.615,95 % 0,00034592Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri873.492,34 % 0,01623136Fon Yönetim Ücreti85.522.972,68 % 1,5892Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu127.412,8 % 0,0023676Gecelik Ters Repo Komisyonu1.400.744,49 % 0,02602883Vadeli Ters Repo Komisyonu496.930,04 % 0,00923402Borsa Para Piyasası Komisyonu803,56 % 0,00001493Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00001904Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.417,31 % 0,00052805TOPLAM GİDERLER89.264.997,1 % 1,65873483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.381.510.987,2142 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878380BIST