***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.969,01 % 0,01333632Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00095828Bağımsız Denetim Ücreti4.688,65 % 0,00897248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.811,12 % 0,01112051Fon Yönetim Ücreti881.995,57 % 1,68783997Hisse Senedi Komisyonu50.670,42 % 0,09696597Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.760,65 % 0,01102393Vadeli Ters Repo Komisyonu2.425,67 % 0,00464191Borsa Para Piyasası Komisyonu130,71 % 0,00025013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.142,5 % 0,00218636Türev Araçlar Komisyonu302.886,54 % 0,57962197Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.871,58 % 0,05907772TOPLAM GİDERLER1.293.853,18 % 2,47599555DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.255.876,5934 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878382BIST