***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.561,99 % 0,01349006Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,0004981Bağımsız Denetim Ücreti4.855,59 % 0,00482984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.930,91 % 0,01087294Fon Yönetim Ücreti1.509.525,73 % 1,50152005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.452,39 % 0,00343408Gecelik Ters Repo Komisyonu15.917,21 % 0,01583279Vadeli Ters Repo Komisyonu6.330,1 % 0,00629653Borsa Para Piyasası Komisyonu9,29 % 0,00000924Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.142,5 % 0,00113644Türev Araçlar Komisyonu3.576,4 % 0,00355743Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.533,71 % 0,01346193TOPLAM GİDERLER1.583.336,58 % 1,57493945DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.533.171,8564 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878383BIST