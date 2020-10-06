***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri58.334,77 % 0,01669566Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003049Bağımsız Denetim Ücreti4.790,89 % 0,00137117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.025,33 % 0,04007585Fon Yönetim Ücreti2.632.735,16 % 0,75350001Hisse Senedi Komisyonu5.544,69 % 0,00158691Tahvil Bono Komisyonu10.801,63 % 0,00309147Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.108,84 % 0,00117597Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00029333Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler153.446,79 % 0,04391712TOPLAM GİDERLER3.010.919,54 % 0,86173799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ349.400.814,3302 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878384BIST