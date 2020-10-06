***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri484,23 % 0,01511628Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00332588Bağımsız Denetim Ücreti1.443,31 % 0,04505603Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.380,55 % 0,04309684Fon Yönetim Ücreti35.108,85 % 1,09599839Hisse Senedi Komisyonu623,45 % 0,01946233Tahvil Bono Komisyonu36,26 % 0,00113193Gecelik Ters Repo Komisyonu1.221,44 % 0,03812988Vadeli Ters Repo Komisyonu586,06 % 0,01829513Borsa Para Piyasası Komisyonu5,7 % 0,00017794Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,03199446Türev Araçlar Komisyonu366,25 % 0,01143328Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.816,44 % 0,18157271TOPLAM GİDERLER48.203,98 % 1,50479109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.203.366,9216 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878385BIST