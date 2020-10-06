***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri412.393,5 % 0,01370505Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000354Bağımsız Denetim Ücreti14.294,29 % 0,00047504Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri366.749,57 % 0,01218817Fon Yönetim Ücreti24.734.490,88 % 0,822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.941,42 % 0,00023068Gecelik Ters Repo Komisyonu2.704.586,43 % 0,08988137Vadeli Ters Repo Komisyonu894.957,24 % 0,02974207Borsa Para Piyasası Komisyonu255.302,22 % 0,00848444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00003406Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.523,01 % 0,00071527TOPLAM GİDERLER29.412.370 % 0,9774597DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.009.062.158,2394 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878386BIST