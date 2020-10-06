***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.561,98 % 0,01577035Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00065581Bağımsız Denetim Ücreti2.886,62 % 0,01776869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri847,52 % 0,00521694Fon Yönetim Ücreti97.431,14 % 0,59974068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu40,54 % 0,00024955Gecelik Ters Repo Komisyonu526,46 % 0,00324064Vadeli Ters Repo Komisyonu203,55 % 0,00125296Borsa Para Piyasası Komisyonu9,17 % 0,00005645Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.232,8 % 0,00758854Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.199,81 % 0,03816314TOPLAM GİDERLER112.046,13 % 0,68970374DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.245.544,7647 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878387BIST