***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.561,98 % 0,01577035
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00065581
Bağımsız Denetim Ücreti
2.886,62 % 0,01776869
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
847,52 % 0,00521694
Fon Yönetim Ücreti
97.431,14 % 0,59974068
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
40,54 % 0,00024955
Gecelik Ters Repo Komisyonu
526,46 % 0,00324064
Vadeli Ters Repo Komisyonu
203,55 % 0,00125296
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9,17 % 0,00005645
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.232,8 % 0,00758854
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.199,81 % 0,03816314
TOPLAM GİDERLER
112.046,13 % 0,68970374
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.245.544,7647 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878387
BIST
11:371.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:377,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7904
En Düşük
7,7419
11:379,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1740
En Düşük
9,1224
11:37476,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 476,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAPRK
|85,80
|1.521.749
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.912.602
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|387.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|ASELS
|18,77
|256.222.142
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,24
|200.969.339
|% 6,28
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|102.680.408
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,13
|120.314.851
|% 0,95
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7847
|7,7904
|% 0,33
|
|Euro
|9,1670
|9,1740
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0549
|10,1053
|% 0,05
|
|Frank
|8,4573
|8,5083
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-4,78
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,51
|41,51
|0,22
|