***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.473,53 % 0,01650281Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00018559Bağımsız Denetim Ücreti4.390,09 % 0,0076475Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.826,95 % 0,00666651Fon Yönetim Ücreti31.458,25 % 0,0548Hisse Senedi Komisyonu14,16 % 0,00002467Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.282,25 % 0,02313756Vadeli Ters Repo Komisyonu5.916,5 % 0,01030649Borsa Para Piyasası Komisyonu366,02 % 0,0006376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00178537Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.072,73 % 0,01232063TOPLAM GİDERLER76.931,92 % 0,13401473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.405.568,1692 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878388BIST