***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.700,78 % 0,01784831Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri303,65 % 0,0002751Bağımsız Denetim Ücreti4.600,64 % 0,00416804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.746,81 % 0,01064226Fon Yönetim Ücreti1.512.191,43 % 1,36999993Hisse Senedi Komisyonu124.900,33 % 0,11315594Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.083,7 % 0,0009818Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.043,54 % 0,02268869TOPLAM GİDERLER1.699.570,88 % 1,53976008DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.378.941,7676 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878389BIST