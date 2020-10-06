***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.982,95 % 0,01859643Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019846Bağımsız Denetim Ücreti4.408,62 % 0,00821246Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.547,48 % 0,00474549Fon Yönetim Ücreti404.494,4 % 0,75349995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu426,27 % 0,00079406Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,45 % 0,0000176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar545.502,44 % 1,01617244Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.104,94 % 0,01323522TOPLAM GİDERLER974.583,09 % 1,81547213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.682.073,8126 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878390BIST