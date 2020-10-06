***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri39.977,63 % 0,01215818Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000324Bağımsız Denetim Ücreti4.882,62 % 0,00148492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.168,65 % 0,01890701Fon Yönetim Ücreti3.702.890,41 % 1,12613999Hisse Senedi Komisyonu1.577,8 % 0,00047985Tahvil Bono Komisyonu20.349,58 % 0,00618881Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.009,49 % 0,00152351Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0003117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.764,6 % 0,00509853TOPLAM GİDERLER3.854.752,22 % 1,1723249DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.812.619,7847 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878391BIST