***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri145.288,59 % 0,01430936Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001049Bağımsız Denetim Ücreti6.414,08 % 0,00063172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri253.955,86 % 0,02501191Fon Yönetim Ücreti11.128.122,69 % 1,096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54.872,64 % 0,00540436Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.078,68 % 0,00118962Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00010094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.444,05 % 0,00181654TOPLAM GİDERLER11.620.308,03 % 1,14447495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.015.339.658,8326 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878392BIST