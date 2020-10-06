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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2020 08:47
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
123.786,6 % 0,01457519
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001254
Bağımsız Denetim Ücreti
5.841,52 % 0,00068781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
147.056,36 % 0,01731508
Fon Yönetim Ücreti
13.147.960,63 % 1,54810001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.706,41 % 0,00373326
Gecelik Ters Repo Komisyonu
177.459,59 % 0,02089489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
64.343,8 % 0,00757613
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.915,29 % 0,00034326
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00012068
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.861,56 % 0,00245633
TOPLAM GİDERLER
13.723.063,2 % 1,61581517
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
849.296.593,0662 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878393


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DYOBY 10,91 44.912.602 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
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Altın Gr. 477 477 -1,16  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 -0,13  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,35 41,35 0,06  
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