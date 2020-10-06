***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri123.786,6 % 0,01457519Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001254Bağımsız Denetim Ücreti5.841,52 % 0,00068781Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri147.056,36 % 0,01731508Fon Yönetim Ücreti13.147.960,63 % 1,54810001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31.706,41 % 0,00373326Gecelik Ters Repo Komisyonu177.459,59 % 0,02089489Vadeli Ters Repo Komisyonu64.343,8 % 0,00757613Borsa Para Piyasası Komisyonu2.915,29 % 0,00034326Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00012068Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.861,56 % 0,00245633TOPLAM GİDERLER13.723.063,2 % 1,61581517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ849.296.593,0662 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878393BIST