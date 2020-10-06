***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
123.786,6 % 0,01457519
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001254
Bağımsız Denetim Ücreti
5.841,52 % 0,00068781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
147.056,36 % 0,01731508
Fon Yönetim Ücreti
13.147.960,63 % 1,54810001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.706,41 % 0,00373326
Gecelik Ters Repo Komisyonu
177.459,59 % 0,02089489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
64.343,8 % 0,00757613
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.915,29 % 0,00034326
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00012068
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.861,56 % 0,00245633
TOPLAM GİDERLER
13.723.063,2 % 1,61581517
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
849.296.593,0662 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878393
BIST
11:381.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:387,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7914
En Düşük
7,7419
11:389,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1751
En Düşük
9,1224
11:38476,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 476,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YAPRK
|85,80
|1.521.749
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.912.602
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|387.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|ASELS
|18,77
|256.222.142
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,24
|200.969.339
|% 6,28
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|102.680.408
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,13
|120.314.851
|% 0,95
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7876
|7,7914
|% 0,35
|
|Euro
|9,1697
|9,1749
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0553
|10,1057
|% 0,06
|
|Frank
|8,4563
|8,5072
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0657
|2,0761
|% 0,10
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,06
|