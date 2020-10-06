***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri379.911,76 % 0,01449678Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000407Bağımsız Denetim Ücreti9.888,72 % 0,00037734Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri325.933,74 % 0,01243707Fon Yönetim Ücreti21.541.847,07 % 0,822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.300,5 % 0,00077463Gecelik Ters Repo Komisyonu2.380.069,52 % 0,09081938Vadeli Ters Repo Komisyonu789.302,96 % 0,03011845Borsa Para Piyasası Komisyonu170.656,2 % 0,00651195Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00003911Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.132,55 % 0,00080638TOPLAM GİDERLER25.640.174,46 % 0,97838516DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.620.662.658,9326 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878394BIST