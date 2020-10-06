***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri101.191,99 % 0,01390479Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001464Bağımsız Denetim Ücreti5.605,32 % 0,00077023Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.047,42 % 0,01786981Fon Yönetim Ücreti9.232.371,61 % 1,26862Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.903,97 % 0,002735Gecelik Ters Repo Komisyonu170.668,14 % 0,02345151Vadeli Ters Repo Komisyonu62.565,97 % 0,00859719Borsa Para Piyasası Komisyonu25,76 % 0,00000354Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00014083Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.596,76 % 0,00310502TOPLAM GİDERLER9.746.108,38 % 1,33921256DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ727.749.178,4084 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878395BIST