***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri86.279,99 % 0,01774358Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.040,08 % 0,0006252Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.316,37 % 0,00644025Fon Yönetim Ücreti686.061,73 % 0,1410894Hisse Senedi Komisyonu9.452,98 % 0,00194402Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.366,46 % 0,00110362Vadeli Ters Repo Komisyonu2.282,05 % 0,00046931Borsa Para Piyasası Komisyonu35.045,33 % 0,00720711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar962,5 % 0,00019794Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.606,76 % 0,00115304TOPLAM GİDERLER865.414,25 % 0,17797346DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ486.260.278,234 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878396BIST