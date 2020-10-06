***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri58.424,68 % 0,0164933Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.040,08 % 0,00085822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.567,31 % 0,00439466Fon Yönetim Ücreti499.784,88 % 0,14108939Hisse Senedi Komisyonu9.095,31 % 0,00256761Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu533,05 % 0,00015048Vadeli Ters Repo Komisyonu228,4 % 0,00006448Borsa Para Piyasası Komisyonu9.899,48 % 0,00279463Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar962,5 % 0,00027171Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.195,66 % 0,00146674TOPLAM GİDERLER602.731,35 % 0,17015121DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ354.232.780,017 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878397BIST