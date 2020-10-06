***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.696,49 % 0,01136791Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.886,62 % 0,00280553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.542,05 % 0,00538636Fon Yönetim Ücreti145.167,52 % 0,1410894Hisse Senedi Komisyonu3.930,48 % 0,00382006Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu705,03 % 0,00068522Vadeli Ters Repo Komisyonu357,15 % 0,00034712Borsa Para Piyasası Komisyonu933,35 % 0,00090713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar962,5 % 0,00093546Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.855,37 % 0,00471897TOPLAM GİDERLER177.036,56 % 0,17206316DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.890.452,8595 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878398BIST