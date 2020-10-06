***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri298.822,69 % 0,01272003Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.093,21 % 0,0003445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.544,63 % 0,00815351Fon Yönetim Ücreti1.944.559,17 % 0,08277436Hisse Senedi Komisyonu477,86 % 0,00002034Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu173.602,33 % 0,00738976Vadeli Ters Repo Komisyonu54.793,56 % 0,00233241Borsa Para Piyasası Komisyonu44.617,19 % 0,00189923Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar595 % 0,00002533Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler255.602,95 % 0,01088029TOPLAM GİDERLER2.972.708,59 % 0,12653976DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.349.228.955,9615 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878399BIST