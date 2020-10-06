***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
72.193,8 % 0,01365349
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00002015
Bağımsız Denetim Ücreti
5.352,75 % 0,00101233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
146.289,39 % 0,02766664
Fon Yönetim Ücreti
5.795.179,5 % 1,09600001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35.924,46 % 0,00679413
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
378 % 0,00007149
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00019383
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.979,48 % 0,00340033
TOPLAM GİDERLER
6.074.428,82 % 1,14881239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
528.757.250,341 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878400
BIST
11:371.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:377,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7914
En Düşük
7,7419
11:379,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1751
En Düşük
9,1224
11:37476,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 476,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAPRK
|85,80
|1.521.749
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.912.602
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|387.144
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|ASELS
|18,77
|256.222.142
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,24
|200.969.339
|% 6,28
|
|ODAS
|3,17
|420.114.434
|% 4,97
|
|GARAN
|7,27
|896.249.655
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|552.761.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,81
|102.680.408
|% 2,26
|
|BSOKE
|2,13
|120.314.851
|% 0,95
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7876
|7,7914
|% 0,35
|
|Euro
|9,1697
|9,1749
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0549
|10,1053
|% 0,05
|
|Frank
|8,4573
|8,5083
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,61
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,23
|