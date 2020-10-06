***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri72.193,8 % 0,01365349Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002015Bağımsız Denetim Ücreti5.352,75 % 0,00101233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.289,39 % 0,02766664Fon Yönetim Ücreti5.795.179,5 % 1,09600001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35.924,46 % 0,00679413Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378 % 0,00007149Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00019383Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.979,48 % 0,00340033TOPLAM GİDERLER6.074.428,82 % 1,14881239DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ528.757.250,341 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878400BIST