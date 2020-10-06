***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri620.816,45 % 0,01417327Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000243Bağımsız Denetim Ücreti18.398,33 % 0,00042003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri521.861,89 % 0,01191413Fon Yönetim Ücreti36.005.183,77 % 0,822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46.965,84 % 0,00107223Gecelik Ters Repo Komisyonu4.078.620,85 % 0,0931151Vadeli Ters Repo Komisyonu1.349.489,55 % 0,03080891Borsa Para Piyasası Komisyonu274.572,54 % 0,0062685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0000234Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.594,16 % 0,000493TOPLAM GİDERLER42.938.634,82 % 0,98029101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.380.192.677,3389 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878401BIST