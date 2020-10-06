***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
620.816,45 % 0,01417327
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000243
Bağımsız Denetim Ücreti
18.398,33 % 0,00042003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
521.861,89 % 0,01191413
Fon Yönetim Ücreti
36.005.183,77 % 0,822
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46.965,84 % 0,00107223
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.078.620,85 % 0,0931151
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.349.489,55 % 0,03080891
Borsa Para Piyasası Komisyonu
274.572,54 % 0,0062685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0000234
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.594,16 % 0,000493
TOPLAM GİDERLER
42.938.634,82 % 0,98029101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.380.192.677,3389 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878401
BIST
11:381.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:387,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7914
En Düşük
7,7419
11:389,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1751
En Düşük
9,1224
11:38476,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,06
|Açılış
|: 476,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:38
|FORMT
|4,84
|36.283.316
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.349
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|4.883.111
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.974.876
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|389.861
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|905.201.515
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|563.816.407
|% -0,85
|
|ODAS
|3,20
|477.197.283
|% 5,96
|
|ASELS
|18,77
|257.690.377
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,32
|203.679.440
|% 6,51
|
|ODAS
|3,20
|477.197.283
|% 5,96
|
|GARAN
|7,27
|905.201.515
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|563.816.407
|% -0,85
|
|ZOREN
|2,68
|158.573.429
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,81
|104.731.580
|% 2,26
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7876
|7,7914
|% 0,35
|
|Euro
|9,1697
|9,1749
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0602
|10,1106
|% 0,10
|
|Frank
|8,4596
|8,5105
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,61
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,23
|