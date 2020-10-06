***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri81.756,57 % 0,01280176Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.255,84 % 0,00082298Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.256,84 % 0,00614699Fon Yönetim Ücreti546.145,13 % 0,08551753Hisse Senedi Komisyonu1.945,61 % 0,00030465Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66.852,22 % 0,01046798Vadeli Ters Repo Komisyonu49.060,83 % 0,00768214Borsa Para Piyasası Komisyonu5.690,73 % 0,00089108Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar815,6 % 0,00012771Türev Araçlar Komisyonu14.229,11 % 0,00222805Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.288,41 % 0,00145442TOPLAM GİDERLER820.296,89 % 0,12844528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ638.635.285,8565 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878402BIST