***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri55.588,15 % 0,00879095Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,5 % 0,00005812Bağımsız Denetim Ücreti3.040,08 % 0,00048077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.774,04 % 0,03839335Fon Yönetim Ücreti576.003,39 % 0,09109169Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,0000517Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.309,04 % 0,00083959TOPLAM GİDERLER883.409,1 % 0,13970617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ632.333.618,9243 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878403BIST