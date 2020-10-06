***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.511,17 % 0,00800338Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.404,16 % 0,01003887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri899,49 % 0,0020503Fon Yönetim Ücreti252.370,97 % 0,57525574Hisse Senedi Komisyonu592,11 % 0,00134966Tahvil Bono Komisyonu623,23 % 0,00142059Gecelik Ters Repo Komisyonu11.922,28 % 0,02717571Vadeli Ters Repo Komisyonu4.929,68 % 0,01123674Borsa Para Piyasası Komisyonu10,12 % 0,00002307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar42.775,7 % 0,09750316Türev Araçlar Komisyonu57.159,51 % 0,13028969Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.957,31 % 0,01585853TOPLAM GİDERLER386.155,73 % 0,88020544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.871.091,0704 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878405BIST