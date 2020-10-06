***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.008,54 % 0,00690538Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.491 % 0,0025685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.110,15 % 0,00191242Fon Yönetim Ücreti27.830,73 % 0,04794308Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu68,78 % 0,00011849Vadeli Ters Repo Komisyonu24,52 % 0,00004224Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,1 % 0,00083567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.019,3 % 0,00347858TOPLAM GİDERLER37.038,12 % 0,06380434DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.049.530,1683 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878406BIST