***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.692,43 % 0,00611752
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.491 % 0,00538942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.070,07 % 0,00386791
Fon Yönetim Ücreti
13.263,58 % 0,04794299
Hisse Senedi Komisyonu
626,17 % 0,00226338
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,5 % 0,00012109
Vadeli Ters Repo Komisyonu
11,11 % 0,00004016
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,1 % 0,00175346
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.762,91 % 0,07505033
TOPLAM GİDERLER
39.435,87 % 0,14254626
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.665.313,9154 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878407
BIST
11:401.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:407,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7900
En Düşük
7,7419
11:409,1767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0278
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1767
En Düşük
9,1224
11:40476,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 476,70
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:40
|FORMT
|4,84
|36.442.000
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.349
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|5.336.191
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.981.804
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|390.540
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,28
|905.982.166
|% 1,39
|
|SISE
|6,96
|565.503.423
|% -0,85
|
|ODAS
|3,20
|503.147.189
|% 5,96
|
|ASELS
|18,76
|258.634.758
|% 0,32
|
|GUBRF
|37,38
|205.130.270
|% 6,68
|
|ODAS
|3,20
|503.147.189
|% 5,96
|
|GARAN
|7,28
|905.982.166
|% 1,39
|
|SISE
|6,96
|565.503.423
|% -0,85
|
|ZOREN
|2,67
|178.121.597
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,81
|105.879.454
|% 2,26
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7881
|7,7900
|% 0,33
|
|Euro
|9,1715
|9,1767
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0610
|10,1115
|% 0,11
|
|Frank
|8,4591
|8,5100
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0659
|2,0763
|% 0,11
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,06
|