***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.692,43 % 0,00611752Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.491 % 0,00538942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.070,07 % 0,00386791Fon Yönetim Ücreti13.263,58 % 0,04794299Hisse Senedi Komisyonu626,17 % 0,00226338Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33,5 % 0,00012109Vadeli Ters Repo Komisyonu11,11 % 0,00004016Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,1 % 0,00175346Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.762,91 % 0,07505033TOPLAM GİDERLER39.435,87 % 0,14254626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.665.313,9154 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878407BIST