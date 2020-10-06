***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.497,02 % 0,00798262Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.491 % 0,00476652Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri654,75 % 0,00209314Fon Yönetim Ücreti14.996,89 % 0,04794297Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu36,76 % 0,00011752Vadeli Ters Repo Komisyonu12,8 % 0,00004092Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,1 % 0,0015508Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.888,19 % 0,1019421TOPLAM GİDERLER52.062,51 % 0,16643658DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.280.689,172 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878408BIST