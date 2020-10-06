***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.035,91 % 0,00934181Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.329,93 % 0,01986796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.672,65 % 0,0122635Fon Yönetim Ücreti80.200,16 % 0,36799989Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.489,6 % 0,00683506Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu63,45 % 0,00029114Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00123018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.033,36 % 0,01391863TOPLAM GİDERLER94.093,16 % 0,43174818DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.793.528,0286 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878409BIST