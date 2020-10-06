***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri178,68 % 0,01110522Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.443,31 % 0,08970381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri314,33 % 0,01953607Fon Yönetim Ücreti9.255,67 % 0,57525332Hisse Senedi Komisyonu452,4 % 0,02811732Tahvil Bono Komisyonu34,76 % 0,00216038Gecelik Ters Repo Komisyonu997,38 % 0,06198861Vadeli Ters Repo Komisyonu430,1 % 0,02673134Borsa Para Piyasası Komisyonu4,51 % 0,0002803Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,02397181Türev Araçlar Komisyonu1.873,02 % 0,11641091Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.060,23 % 0,37665209TOPLAM GİDERLER21.430,09 % 1,33191118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.608.972,9003 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878404BIST