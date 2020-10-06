***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 08:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
178,68 % 0,01110522
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.443,31 % 0,08970381
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
314,33 % 0,01953607
Fon Yönetim Ücreti
9.255,67 % 0,57525332
Hisse Senedi Komisyonu
452,4 % 0,02811732
Tahvil Bono Komisyonu
34,76 % 0,00216038
Gecelik Ters Repo Komisyonu
997,38 % 0,06198861
Vadeli Ters Repo Komisyonu
430,1 % 0,02673134
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,51 % 0,0002803
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,02397181
Türev Araçlar Komisyonu
1.873,02 % 0,11641091
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.060,23 % 0,37665209
TOPLAM GİDERLER
21.430,09 % 1,33191118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.608.972,9003 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878404
BIST
10:421.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:427,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:429,1459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:42476,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,40
|Açılış
|: 476,35
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|YAPRK
|85,80
|1.431.316
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.798.953
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|312.432
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|705.313.294
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|416.478.134
|% -0,85
|
|TURSG
|6,17
|138.878.186
|% 1,48
|
|ASELS
|18,67
|134.193.984
|% -0,16
|
|ODAS
|3,04
|120.581.508
|% 0,66
|
|GARAN
|7,27
|705.313.294
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|416.478.134
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,11
|100.235.438
|% 0,00
|
|ODAS
|3,04
|120.581.508
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,51
|112.864.377
|% 0,29
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7578
|7,7623
|% -0,03
|
|Euro
|9,1393
|9,1459
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0440
|10,0944
|% -0,06
|
|Frank
|8,4415
|8,4924
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0616
|2,0720
|% -0,10
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|-3,84
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,42
|41,42
|0,13
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:56SRVGY
Yüzde 5.15 oranında artışla 27.76 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 219 adet işlem
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, BIMAS
-
10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, GARAN, TTKOM
-
10:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 72 artarak (% 0.35 ) 1, 065
-
10:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, BALAT, KERVN, DYOBY, UZERB, BRKO, MERKO, EGCYH, DIRIT, VANGD