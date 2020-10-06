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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2020 08:47
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
178,68 % 0,01110522
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.443,31 % 0,08970381
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
314,33 % 0,01953607
Fon Yönetim Ücreti
9.255,67 % 0,57525332
Hisse Senedi Komisyonu
452,4 % 0,02811732
Tahvil Bono Komisyonu
34,76 % 0,00216038
Gecelik Ters Repo Komisyonu
997,38 % 0,06198861
Vadeli Ters Repo Komisyonu
430,1 % 0,02673134
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,51 % 0,0002803
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,02397181
Türev Araçlar Komisyonu
1.873,02 % 0,11641091
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.060,23 % 0,37665209
TOPLAM GİDERLER
21.430,09 % 1,33191118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.608.972,9003 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878404


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.431.316 % 10,00  
DYOBY 10,91 43.798.953 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 7,7578 7,7623 % -0,03  
Euro 9,1393 9,1459 % -0,03  
Sterlin 10,0440 10,0944 % -0,06  
Frank 8,4415 8,4924 % -0,11  
Riyal 2,0616 2,0720 % -0,10  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.910 -3,84  
Altın Gr. 476 476 -1,51  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 -0,12  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,01  
B. Petrol 41,42 41,42 0,13  
Seans Raporu 10:42
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